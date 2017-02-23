Активісти закликали тернопільських депутатів не голосувати за зміни до генплану

Завтра, 24-го лютого, у Тернополі відбудеться чергова сесія Тернопільської міської ради, на засіданні якої, як заявляють громадські активісти, мають затвердити зміни до генерального плану міста.

Документ, на їхню думку, дасть можливість тотальної забудови зелених зон Тернополя. Аби закликати депутатів не голосувати, представники громадського руху «Глибинний екологічний опір» разом з «Демократичним альянсом» і «Екоальянсом» провели сьогодні, 23-го лютого, природоохоронну акцію «Деревом по генплану». Захід відбувся біля ТЦ «Орнава», що поблизу гідропарку «Топільче».

Тернопільці вийшли зі щитами «Тут був наш парк», які потім розмістять у всіх парках обласного центру. Адже їхні площі значно скоротилися через забудови, — кажуть екологи. У рамках заходу символічно висадили ялинку. Приєднатися активісти пропонують усім жителям міста вже сьогодні. «Вони можуть зателефонувати до депутата свого округу і попросити його не голосувати за зміни», — розповіла «Дню» організатор акції, представник громадського руху «Глибинний екологічний опір» Оксана Кузьменко. Вона сподівається, що народні обранці все ж дослухаються до громадськості і зроблять правильний вибір. Акція протесту також запланована на 9-ту ранку 24-го лютого під стінами Тернопільської міськради.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль