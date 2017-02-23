Треба якомога скоріше змінити статус окупованого Криму, - Чубаров

Треба якомога скоріше внести зміни до Конституції України, розділ "Автономна Республіка Крим", і потім прийняти низку законів.

Таку думку висловив журналістам у Верховній Раді голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Рефат Чубаров 23 лютого, в День Криму, що проводиться у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми хочемо нагадати всім в Україні про те, що боротьба за повернення Криму продовжується... Ми озвучимо деякі наші докори українській владі, особливо за те, що нічого не робиться щодо переформатування Кримської автономії... Треба якомога скоріше вносити зміни до Конституції України, розділ "Автономна Республіка Крим", і потім прийняти низку законів", - сказав Чубаров.

За його словами, наскільки швидко Україна поверне Крим під свій контроль, залежатиме багато в чому від української влади.

"Крим має бути визначений як статус національно-територіальної автономії, як форма самовизначення кримськотатарського народу", - підкреслив голова Меджлісу.

Він пояснив, чому такий захід відбувається саме 23 лютого. В цей день 1918 року був розстріляний більшовиками в Севастополі перший Голова Уряду Кримської Народної Республіки, перший муфтій мусульман Криму Номан Челебиджихан.

Перед початком пленарного засідання в кулуарах парламенту виступив дитячий кримськотатарський ансамбль громадської організації "Кримська родина". Ансамбль братиме участь у благодійній акції "Рука допомоги" для збору коштів дітям кримських полів'язнів.

Нагадаємо, влада окупованого Криму помістила фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова в психіатричну лікарню для проходження примусової психіатричної експертизи.