У Львові відбудеться концерт-присвята Василеві Барвінському

Вечір пам'яті композитора, піаніста, музичного критика, педагога, провідного діяча Союзу українських музик, доктора мистецтвознавства Василя Олександровича Барвінського (20.02.1888 – 9.06.1963) з нагоди 130-річчя від дня його народження пройде у філармонії.

У програмі, що її виконуватимуть Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії (диригент Тарас Криса) та піаністка Віоліна Петриченко (родом із Запоріжжя, зараз проживає у Німеччині), – 5 прелюдій, «Українська сюїта» та Концерт для фортепіано з оркестром фа-мінор Майстра.

Організатори сьогоднішнього концерту розповідають, що програма віддзеркалює трагічне життя композитора.

Відомо, що 1948 року Барвінського заарештували й заслали на 10 років до ГУЛАГу, а рукописну спадщину Маестро спалили.

Отже, п’ять останніх років його життя після повернення додому були присвячені пошукам втрачених творів. «Один із найкращих, свій Секстет, Барвінський відтворював з пам’яті до останніх днів життя, – розповідають дослідники творчості Барвінського. – Останні 11 тактів твору дописав Людкевич».

На щастя, більшість музики Барвінського вдалося віднайти – переважно за кордоном, у колишніх учнів композитора. Зокрема, Концерт для фортепіано з оркестром фа-мінор знайдений , завдяки зусиллям музикознавця Романа Савицького-молодшого, 1993 року в архіві Сапрунів, що зберігався в українсько-італійській родині Гедіні-Сікорських в Буенос-Айресі (Аргентина). Вже 1994 року концерт фа-мінор знову зазвучав у Львівській філармонії у виконанні професора Музичної академії, піаністки Марії Крушельницької.

До слова: нещодавно Віоліна Петриченко записала новий компакт-диск, до якого увійшли 8 фортепіанних прелюдій, цикл «Любов» та Сюїта на українські теми Василя Барвінського. На своїй сторінці у Фейсбуку піаністка повідомляє про кілька ювілейних концертів до дня народження Василя Барвінського. 21 лютого такий вечір відбувся у Чернівцях. Сьогодні – у Львові. Найближчими днями такі зустрічі заплановані в Івано-Франківську (25.02), Хмельницькому (28.02) та Києві (1.03). «Щиро запрошую всіх, хто буде неподалік», – зазначає у дописі Віоліна Петриченко.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів