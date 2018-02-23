У Львові встановили табло, що показує кількість покараних за злочини проти активістів Революції Гідності

Сьогодні, 23 лютого, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку встановили електронне табло.

На ньому відображається кількість днів, що пройшла від закінчення Революції Гідності, а також кількість покараних за злочини проти активістів, котрі брали в ній участь.

Ініціатива встановити таке табло виникла у колишніх учасників львівського Євромайдану та учасників Революції Гідності. Спонукало до цього те, що уже пройшло чотири роки від закінчення революції, а винних, за їх словами, досі не покарано.

Табло зроблене із металу та нагадує собою велику коробку. Робив його активіст Михайло Мосін. Як розповів він на створення табло витратив місяць часу. Кількість днів від початку Революції Гідності у ньому оновлюється автоматично. А от кількість покараних злочинці потрібно змінювати вручну. Наразі у цій графі висвітлюється цифра один.

Також на поверхні табло вказано скільки людей постраждало під час революції та скільки було вбито. Імена всіх вбитих виписано в колонку. Крім того збоку наклеєний QR-код. Відсканувавши його смартфоном можна перейти на звернення, яке активісти написали до усіх гілок влади. Зокрема до Президента, прем’єр-міністра, голови СБУ, генерального прокурора та інших.

«Відсутність результатів через вашу бездіяльність або свідоме саботування дестабілізує і без того складну ситуація, грає на руку ворогам України. Невідворотність покарання за вчинений злочин – одна з основ правової держави. За можливість жити у правовій державі ми виходили на Майдан. Повернулися не всі. Ми усвідомлюємо, що проблема відсутності результатів і покарань є системною. Але у цій системі кожен має свій обов’язок, і ми вимагаємо від вас виконати ваш», - зокрема йдеться у зверненні.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора