В Конституції хочуть закріпити прагнення України до НАТО

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенко") заявила, що в Україні думають над тим, щоби в Конституції закріпити Євроатлантичні прагнення держави. Про це повідомляє "Телеграф".

"На сьогоднішній день розглядається і дискутується питання... Ми думаємо над тим, щоб забезпечити і застовпити євроатлантичний курс і європейський в одному з розділів Конституції України. Така розмова ведеться для того, щоб дати сигнал нашим міжнародним, європейським партнерам про те, що Україна серйозно розглядає питання інтеграції до НАТО", - сказала Луценко журналістам у п'ятницю 23 лютого в Києві.

Раніше сьогодні представник президента в парламенті Ірина Луценко повідомила, що серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, долучення до Шенгенської зони і спільного цифрового і авіаційного простору з Євросоюзом.