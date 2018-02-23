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Андрій Коваль, український історик і громадський діяч

В Конституції хочуть закріпити прагнення України до НАТО

23 лютого, 2018 - 16:28
Фото nato-pa.int

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенко") заявила, що в Україні думають над тим, щоби в Конституції закріпити Євроатлантичні прагнення держави. Про це повідомляє "Телеграф".

"На сьогоднішній день розглядається і дискутується питання... Ми думаємо над тим, щоб забезпечити і застовпити євроатлантичний курс і європейський в одному з розділів Конституції України. Така розмова ведеться для того, щоб дати сигнал нашим міжнародним, європейським партнерам про те, що Україна серйозно розглядає питання інтеграції до НАТО", - сказала Луценко журналістам у п'ятницю 23 лютого в Києві.

Раніше сьогодні представник президента в парламенті Ірина Луценко повідомила, що серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, долучення до Шенгенської зони і спільного цифрового і авіаційного простору з Євросоюзом.

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