Ціна квитків на рейси Ryanair з України стартує від 9,99 євро

Ціна квитків на рейси авіакомпанії Ryanair з України стартує від 9,99 євро. Про це у коментарі Укрінформу повідомила голова Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.

"Переговорний процес з Ryanair, який тривав понад рік, отримав логічне продовження, і ми вітаємо керівництво аеропорту та Міністерство інфраструктури. Компанія запустить рейси з Києва та Львова до Європи вже в жовтні. Перевізник отримав рівні умови для початку роботи в аеропорту Бориспіль, оскільки аеропортові збори для всіх компаній, включно з Ryanair, визначаються кількістю пасажирів і рейсів, а не відомою назвою компанії чи гучним резонансом навколо планів зайти в Україну. Це дозволить і надалі розширювати кількість лоу-костерів, які літатимуть в Україну", - наголосила вона.

За словами Ковалів, вартість квитків на рейси авіакомпанії Ryanair з України стартує від 9,99 євро.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання уряду 21 березня Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив очікування, що до кінця тижня аеропорт "Бориспіль" та ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair підпишуть угоду про співпрацю. Пізніше у Мінінфраструктури анонсували проведення офіційної прес-конференції ірландського лоукоста у Києві у п'ятницю, 23 березня.

21 лютого до міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибуло повітряне судно ірландської авіакомпанії Ryanair. Пізніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що літаком до Києва прибув менеджмент авіакомпанії для проведення переговорів. Він також зазначив, що переговори були успішними.

Раніше Омелян заявив, що до переговорного процесу з лоукостом Ryanair потрібно залучити Національну інвестиційну раду.