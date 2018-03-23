Ізраїль відкриє розслідування відносно Facebook

Ізраїль почав розслідування щодо компанії Facebook, після того як з'ясувалося, що британська компанія Cambridge Analytica в сумнівний спосіб отримала персональні дані понад 50 млн користувачів соцмережі і з їх допомогою надавала підтримку передвиборчій кампанії президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

Так, Міністерство юстиції Ізраїлю буде перевіряти, чи не були персональні дані громадян країни незаконно використані в порушення права на приватне життя.

Згідно з ізраїльськими законами, приватні відомості можуть бути використані тільки в заздалегідь обумовлених цілях і лише за згодою самої людини.

17 березня стало відомо про те, що фірма Cambridge Analitica, яка в період виборів президента США співпрацювала з Дональдом Трампом, незаконно отримала дані 50 млн користувачів Facebook. Ці дані використовувалися для з'ясування політичних уподобань виборців і показу їм політичної реклами.

На наступний день влада США і Великобританії відправили запит компанії щодо отримання деталей цього інциденту.

Нагадаємо, що Ізраїль розслідуватиме витік даних з Facebook.