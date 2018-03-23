Минулого року Нацбанк утилізував майже 750 млн банкнот на 48 млрд грн

аціональний банк України в 2017 році утилізував зношених і пошкоджених гривневих банкнот на суму 48 млрд 355,5 млн гривень. Про це повідомили в НБУ у відповіді на запит УНН.

"Протягом 2017 року Національним банком України було вилучено з обігу зношені та значно зношені банкноти загальною кількістю 749,2 млн штук на суму 48 млрд 355,5 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, вилучено гроші таких номіналів:

1 грн – 83,4 млн шт. на суму 83,4 млн грн;

2 грн – 63 млн шт. на суму 125,9 млн грн;

5 грн – 77,5 млн шт. на суму 387,4 млн грн;

10 грн – 85,1 млн шт. на суму 850,7 млн грн;

20 грн – 71,7 млн шт. на суму 1 434,6 млн грн;

50 грн – 128,6 млн шт. на суму 6 430,9 млн грн;

100 грн – 129,8 млн шт. на суму 12 984,5 млн грн;

200 грн – 96,7 млн шт. на суму 19 335,2 млн грн;

500 грн – 13,4 млн шт. на суму 6 722,8 млн грн.

Зауважимо, вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації.