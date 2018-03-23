Нью-Йоркська бібліотека виклала світлини карпатських вишиванок ХХ століття

Нью-Йоркська публічна бібліотека нещодавно виклала для загального доступу більше 670 тисяч зображень. Серед них є і світлини карпатських вишиванок ХХ століття, передає Репортер.

Серед документів, які виклала бібліотека є сканокопія унікального видання «Селянське мистецтво Підкарпатської Русі», яке видали у Празі в 1926 році. Книга містить інформацію про одяг і побут мешканців Карпат.

На сканокопіях цього видання можна побачити унікальні вишиванки початку XX століття, які носили в Карпатах. Особливо цінні — кольорові фотографії.