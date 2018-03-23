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Павло Загребельний, український письменник, журналіст, політичний та громадський діяч

Нью-Йоркська бібліотека виклала світлини карпатських вишиванок ХХ століття

23 березня, 2018 - 10:01
Фото: report.if.ua

Нью-Йоркська публічна бібліотека нещодавно виклала для загального доступу більше 670 тисяч зображень. Серед них є і світлини карпатських вишиванок ХХ століття, передає Репортер.

Серед  документів, які виклала бібліотека є сканокопія унікального видання «Селянське мистецтво Підкарпатської Русі», яке видали у Празі в 1926 році. Книга містить інформацію про одяг і побут мешканців Карпат.

На сканокопіях цього видання можна побачити унікальні вишиванки початку XX століття, які носили в Карпатах. Особливо цінні — кольорові фотографії.

 

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