ЄС відкликає з Москви посла для консультацій через отруєння Скрипаля

Лідери Європейського союзу домовилися відкликати посла ЄС з Москви для консультацій через отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Посла відкличуть для консультації", - заявило джерело агентства. Відзначається, що в даний час послом Європейського союзу в Росії є німецький дипломат Маркус Эдерер.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського союзу погодилися з Великобританією, що Росія, швидше за все, несе відповідальність за напад на екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

Нагадаємо, що 4 березня Сергій Скрипаль був отруєний у британському місті Солсбері. Його й дочка доставили в лікарню з ознаками отруєння невідомою речовиною. У Британії вважають, що він був отруєний колишнім офіцером ГРУ РФ, нинішнім депутатом Держдуми Андрієм Луговим, який діяв за наказом керівництва Росії.

17 березня в МЗС Росії заявили, що РФ вишле з країни 23 британських дипломатів у відповідь на дії Великобританії.

Раніше Тереза Мей заявила про високу вірогідність причетності РФ до отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля. Пізніше Великобританія офіційно підтвердила застосування в Солсбері нервово-паралітичного газу "Новачок".

Також офіційний Лондон назвав інцидент "невибіркову і безвідповідальним нападом на Сполучене Королівство, в результаті якого життя невинних цивільних осіб піддавалася ризику". МЗС РФ вважає звинувачення Мей по "справі Скрипаля" провокацією, яка підриває діалог з великою Британією.

Після цього британським урядом було прийнято рішення вислати 23 російських дипломатів із-за замаху на Сергія Скрипаля. На те, щоб виїхати за межі Великобританії, російським дипломатам дали тиждень. Крім того, Лондон з цієї ж причини посилить перевірки на митниці і контроль приватних літаків.