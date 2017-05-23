Кількість жертв вибуху в Манчестері зросла до 22 людей, - поліція

Кількість загиблих внаслідок теракту в Манчестері зросла до 22 осіб, серед них є діти.

Про це розповів головний констебль поліції Манчестера Ян Гопкінс, йдеться в офіційному повідомленні поліції.

У поліції підтвердили, що наразі 22 осіб загинуло внаслідок вибуху у Манчестері, ще 59 отримали поранення. Постраждалі наразі перебувають у восьми лікарнях.

Також у поліції вважають, що напад скоїла одна людина. Смертник загинув на місці внаслідок вибуху. Слідство продовжує з’ясовувати, чи не був нападник частиною більш широкої терористичної мережі.

Хопкінс повідомив, що у чоловіка був при собі "саморобний вибуховий пристрій, який здетонував під час концерту і спричинив це звірство".

Нагадаємо, вибух у концертній залі в центрі британського Манчестера стався напередодні. Поліція розглядає трагедію як теракт.