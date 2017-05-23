Поліція Британії назвала ім'я підозрюваного в теракті

Британська поліція назвала ім’я підозрюваного терориста, який влаштував напад у Манчестері ввечері 22 травня.

Як передає DW, підозрюваний ідентифікований як 22-річний Салман Абеді.

"Я можу підтвердити, що чоловік, який підозрюється у здійсненні цього звірства минулої ночі, є 22-річним Салманом Абеді", - заявив шеф поліції Манчестера Ян Гопкінс.

За його словами, наразі правоохоронці встановлюють, чи діяв нападник самотужки чи був частиною терористичної мережі.

За інформацією видання The Telegraph, Салман Абеді народився у Манчестері в 1994 році у сім’ї лівійських біженців. Його батьки народилися в Лівії та втекли до Великої Британії від режиму Муамара Каддафі.

Нагадаємо, що терористи навмисно обрали мішенню для теракту в Манчестері європейську молодь. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні.