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Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

У Колумбії знайшли тіла викрадених журналістів з Еквадору

23 червня, 2018 - 13:06
Фото: democracynow.org

Влада Колумбії поінформували МЗС Еквадору про виявлення тіл еквадорських журналістів, викрадених і вбитих на кордоні між країнами.

Про це повідомила в п’ятницю міністр закордонних справ Колумбії Марія Анхела Ольгін, передає Deutsche Welle.

“Вчора я подзвонила главі МЗС (Еквадору), щоб повідомити йому, що ми знайшли тіла вбитих журналістів”, — наводить її слова на своєму сайті Caracol. За даними Ольгин, в даний час представники еквадорської влади знаходяться в колумбійському місті Калі, щоб транспортувати тіла на батьківщину і передати їх близьким загиблих.

27 березня стало відомо, що двоє журналістів еквадорської газети El Comercio і їх водій були викрадені, коли працювали над редакційним завданням недалеко від кордону з Колумбією. Інцидент стався в районі Матахе провінції Есмеральдас в північно-східній частині Еквадору. Зусилля влади щодо звільнення викрадених не увінчалися успіхом. 13 квітня президент Еквадору Ленін Морено повідомив, що троє співробітників ЗМІ були вбиті.

Джерело: День

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