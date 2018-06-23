У Китаї знайшли кістки невідомої науковцям мавпи

У Китаї в стародавній гробниці знайдено кістки невідомої науковцям мавпи, популяцію якої, ймовірно, винищили люди.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Science, повідомляє ВВС Україна.

"Високотехнологічне комп'ютерне моделювання показує, що знайдена мавпа - це новий вид, який належить до родини гібонових, що зник приблизно кілька століть тому. На думку вчених із Лондонського зоологічного товариства, вимерлий гібон, який отримав назву Junzi imperialis, може бути першим, який зник безпосередньо внаслідок дій людини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив провідний автор дослідження доктор Самюел Торвей, досі вважалося, що жоден із видів мавп не вимер внаслідок полювання або втрати природного середовища, але відкриття Junzi змінює це уявлення.

Частину черепа вимерлого гібона знайшли у поховальній камері, побудованій 2300 років тому у провінції Шаньсі в центральній частині Китаю. Могила могла належати бабусі першого імператора Китаю Цінь Ши Хуан-ді, який правив у ІІІ столітті до нашої ери. Саме цей правитель наказав побудувати Велику китайську стіну та знамениту армію теракотових воїнів.

У китайській культурній традиції гібони вважалися благородними тваринами і їх тримали удома. У гробниці також були кістки інших тварин - рисі, леопарда та чорного ведмедя.

Гібони, які є найменшими мавпами, що проживають у тропічних лісах Азії, відомі своїми "піснями" та здатністю розгойдуватися на верхівках дерев за допомогою довгих лап. Більшість видів гібонів нині перебувають під загрозою зникнення через знищення лісів, полювання та незаконну торгівлю.

Нещодавно в Китаї зникли два види гібона, і всі китайські види цих мавп класифікуються Міжнародним союзом охорони природи як такі, що перебувають на межі зникнення. Зокрема, хайнаньський гібон на сьогодні, ймовірно, є найбільш рідкісним ссавцем у світі - цих тварин залишилося в природі лише 26 особин.