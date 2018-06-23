У США планують переобладнати порожні військові бази в центри розміщення мігрантів

Влада США має намір переобладнати порожні військові бази в центри розміщення мігрантів. Про це повідомив в п'ятницю, 22 червня, американський журнал Time з посиланням на урядовий документ, передає Deutsche Welle

За даними журналу, на трьох військових базах в штаті Алабама планується створити тимчасові наметові табори, в яких можна буде розмістити до 25 тисяч чоловік.

Документ, на який посилається Time, передбачає також створення таборів для біженців ще на двох військових базах в штаті Каліфорнія. Там можуть бути розміщені до 47 тисяч мігрантів. Крім того, біженців можуть відправляти на військову базу в штаті Арізона. У міністерстві оборони США відмовилися коментувати цю інформацію.

Президент США Дональд Трамп 20 червня, під тиском світової громадськості підписав указ, що забороняє забирати дітей у нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні.

У 2018 році Трамп оголосив політику "нульової толерантності" щодо нелегалів. За останні кілька тижнів влада США розмістили в спеціальних центрах або патронатних сім'ях понад 2300 дітей нелегальних мігрантів.