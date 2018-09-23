Канада виділила $25 млн на посилення ролі жінок у світі

Канада оголосила про виділення понад 25 млн доларів на втілення кількох проектів, покликаних посилити роль жінок у миротворчості.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє Укрінформ.

“Міністр Фріланд оголосила про виділення понад 25 млн дол на збільшення активної та суттєвої участі жінок у мирних процесах, підтримку розслідування сексуального та гендерного насильства, розбудову інклюзивного та тривалого миру й подальше посилення ролі жінок та просування гендерної рівності у країнах, що розвиваються”, – йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що всі втілювані проекти “підкреслять потужну роль, яку жіночі організації можуть грати на низовому рівні у стабілізації своїх громад та держав”.

У МЗС також додали, що у Канаді найближчим часом буде створена посада посла із питань жінок, миру та безпеки, який надаватиме уряду поради із зазначених питань.