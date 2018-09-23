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Porsche почне виробляти електрокари

23 вересня, 2018 - 20:14
Фото 4RightWing.com

Відтепер Porsche сконцентрується на випуску автомобілів на бензинових двигунах, а також на гібридах. А з 2019 року компанія планує освоїти випуск електрокарів.

Німецький автовиробник Porsche вирішив остаточно відмовитися від дизельних двигунів. Про це заявив голова правління Porsche Олівер Блуме в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 23 вересня 2018 року, передає DW.

За словами Блуме, у майбутньому Porsche сконцентрується на випуску автомобілів на бензинових двигунах та на гібридах. У планах компанії також розпочати з 2019 року випуск електромобілів, пообіцяв керівник Porsche.

Серед іншого Блуме нагадав, що досі Porsche ніколи не займався випуском дизельних двигунів, а використовував для деяких своїх моделей дизелі інших виробників. Попри це репутація компанії теж значно постраждала внаслідок "дизельного скандалу". "Криза з дизелем завдала нам багато клопоту", - визнав Блуме.

Через це автовиробник автівок преміум-класу вже впродовж деякого часу не пропонує на продаж авто на дизельних двигунах. А тепер відмова від двигунів такого типу стала остаточною.

Попри зміну стратегії компанії, Блуме пообіцяв, що Porsche і в майбутньому обслуговуватиме своїх нинішніх клієнтів, що мають автомобілі на дизельних двигунах.

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