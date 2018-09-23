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У В'єтнамі обрали тимчасового президента

23 вересня, 2018 - 12:30
Фото з відкритих джерел

На Національних зборах у В'єтнаму обрали т.в.о. президента після смерті лідера країни Чан Дай Куанга, ним стала віце-президент Данг Тхі Нгок Тхіна.

Про це повідомляє Tin Nоng 24h.

Данг Тхі Нгок Тхіна очолюватиме країну до тих пір, поки Національні збори не оберуть нового президента. Проте, дата виборів нового глави держави наразі не призначена.

"Постійний комітет Національних зборів радий повідомити, що віце-президент держави Данг Тхі Нгок Тхіна призначена тимчасово виконуючою обов'язки президента Соціалістичної Республіки В'єтнам у відповідності до Конституції країни", - сказано в повідомленні. 

Нагадаємо, 21 вересня помер президент В'єтнаму Чан Дай Куанг. Причиною його смерті став рідкісний невиліковний вірус.

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