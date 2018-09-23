Українські військові кораблі пройшли Керченський міст

Українські військові кораблі пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" пройшли міст, що сполучає Таманський півострів та окупований Крим ("Кримський міст").

Про це повідомляє Український мілітарний портал станом на 15:50.

Повідомляється також, що раніше з порту Бердянська для зустрічі пошуково-рятувального судна A500 "Донбас" та морського буксиру A830 "Корець" в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни".

Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Згодом стало відомо, що станом на 17:00 судна ВМС "Донбас" та "Корець" завершили проходоження Керченської протоки та вийшли в Азовське море.

Близько 12:00 літак розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США з бортовим номером 64-14848 розпочав здійснення польотів поблизу Керченської протоки.