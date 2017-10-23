Сьогодні в ООН визначать подальші дії в розслідувані хіматак у Сирії

23 жовтня в Організації Об'єднаних Націй будуть вирішувати питання про подальші дії в розслідуванні хімічних атак в Сирії. Члени організації можуть продовжити роботу інспекторів, які розслідують інцидент. Про це повідомили американські дипломати на умовах анонімності, повідомляє Радіо Свобода.

"Сполучені Штати поширили проект резолюції, який продовжує мандат Спільного слідчого механізму, підтримуваного ООН та Організацією за заборону хімічної зброї", - йдеться у повідомленні.

Ця резолюція може бути заветована Росією, яка заявила, що хоче перед голосуванням побачити звіт розслідувачів, який вони планують оприлюднити 26 жовтня. Мандат на проведення розслідування закінчиться в середині листопада, якщо не буде продовжений.