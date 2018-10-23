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Румунія планує купити 5 винищувачів F-16

23 жовтня, 2018 - 20:58

Румунія інвестує майже 400 млн євро у розширення військової авіабази Campia Turzi. Про це повідомляє Рrofit.

За ці гроші Військово-повітряні сили Румунії повинні експропріювати 370 гектарів землі у селян сусідньої комуни Луна, що в повіті Клуж. Таким чином буде розширено авіабазу в однойменному місті Кимпія-Турзій для закупівлі в Португалії п'ятьох американських багатоцільових винищувачів F-16.

Наразі у ВПС Румунії є 12 винищувачів, які вже розміщуються на авіабазі Campia Turzii. Ці військові літаки також були придбані у Португалії на загальну суму 628 млн євро.

Інвестиції в авіабазу будуть проводитися поетапно протягом 5 років. Також передбачається, що модернізація бази дасть можливість розширити співпрацю румунських військових зі США.

Зокрема, очікується, що Військово-повітряні сили США можуть інвестувати майже 40 млн доларів в цю авіабазу. Раніше Сполучені Штати виділили на її розвиток $6 млн, що дозволило збудувати ангар для розміщення безпілотних літаків, таких як MQ-9 Reaper.

Джерело: Еспресо

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