ЄП планує ухвалити резолюцію про порушення РФ міжнародного права в Азовському морі

У Європарламенті планують ухвалити жорстку резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі.

Відповідні дебати пройдуть у вівторок у Страсбурзі за участю високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні, а голосування - у четвер, передає Укрінформ.

У проекті резолюції, яка ще не оприлюднена, європарламентарії планують засудити дії Росії в Азовському морі, яка на порушення міжнародного морського права блокує там судноплавство.

ЄП також планує засудити будівництво Росією Керченського мосту та закликати Захід і Євросоюз рішуче діяти у відповідь на таку поведінку РФ, що може призвести до ескалації конфлікту в Європі.

Окремо депутати наголосять на підтримці економічних інтересів України у Чорному та Азовському морях.

Як повідомляв Укрінформ, російські силовики затримують в акваторії Азовського моря судна, що прямують до українських портів. Такі дії агресора є порушенням міжнародного морського права, спрямованим на підрив економічних, політичних та безпекових інтересів України у регіоні.