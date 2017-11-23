Порошенко розраховує на макрофінансову допомогу від ЄС для України

Президент України Петро Порошенко стверджує, що переговори про отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги ще тривають.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ у Брюсселі, після зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском, передає ЄП.

Порошенко наголосив, що вже піднімав це питання на переговорах і планує обговорювати його надалі.

"Я зі свого боку робитиму все від мене залежне, щоби Україна отримала макрофінансову допомогу і ми розробили пріоритети співпраці", - заявив він.

Порошенко визнав, що частина критеріїв досі лишається не виконаною. "Україна має виконувати свої домашні завдання, а ЄС має виконувати свої зобов’язання.

Так, у нас залишилося кілька кроків, але згадайте, що ми мали за останні три місяці – у нас була осінь реформ", - наголосив президент.

Нагадаємо, що Порошенко проводив зустріч із королем Бельгії.