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Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом проти українського народу

23 листопада, 2017 - 20:26
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Губернатор штату Вісконсін Скотт Вокер підписав прокламацію щодо визнання Голодомору геноцидом проти українського народу.

Про це повідомило посольство України у США.

"Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку та відновлення історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля радянської влади", - заявили в посольстві.

Станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у штатах Вашингтон, Вісконсин, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.

Джерело: День
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