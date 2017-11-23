Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом проти українського народу

23 листопада, 2017 - 20:26
Губернатор штату Вісконсін Скотт Вокер підписав прокламацію щодо визнання Голодомору геноцидом проти українського народу.
Про це повідомило посольство України у США.
"Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку та відновлення історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля радянської влади", - заявили в посольстві.
Станом на сьогодні Голодомор визнано геноцидом у штатах Вашингтон, Вісконсин, Орегон, Іллінойс, Пенсильванія, Нью-Джерсі та Нью-Йорк.
Джерело: День