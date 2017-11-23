Україна вже зараз має готуватися до переговорів про членство у ЄС, - Кальюлайд

Президент Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна повинна готуватися до переговорів про членство у Євросоюзі ще до визнання перспективи.

Про це Кальюлайд заявила у Брюсселі напередодні саміту Східного партнерства, передає ЄП.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, коли ЄС може визнати перспективу членства східних партнерів, президент зазначила, що не варто чекати формального визнання, а вже зараз починати роботу над підготовкою до переговорів про членство.

"Коли цей момент прийде, ви маєте бути в ситуації, коли ви зможете в понеділок вранці відкрити перші глави переговорів, які стосуються верховенства права та прав людини, і завершити ці переговори в п'ятницю ввечері", - відзначила вона.

Глава Естонії відзначила, що такий підхід стосується всіх трьох асоційованих партнерів ЄС – України, Молдови та Грузії.

Нагадаємо, що Порошенко розраховує на макрофінансову допомогу від ЄС для України.