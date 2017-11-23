В Україні покажуть фільм, присвячений американському досліднику Голодомору Джеймсу Мейсу

25 листопада на «ПЕРШОМУ» покажуть документальний фільм, присвячений американському досліднику Голодомору в Україні Джеймсу Мейсу. Показ відбудеться о 8.20 ранку, продовження після новин. Повтор о 14.20. На «КУЛЬТУРІ» о 19.00 і опівночі.

Про це повідомляє письменниця, журналістка Наталя Дзюбенко-Мейс на своїй сторінці у Facebook.

«Це новий, досить об’ємний за часом, документальний фільм, присвячений американському досліднику Голодомору в Україні. 25 листопада його буде показано одразу на кількох каналах.

Щодо фільму. Я брала безпосередню участь у його створенні, проте важко сказати, що вийшло в кінцевому підсумку, бо сама ще не бачила, тож чекаю з нетерпінням і надією», - йдеться у повідомленні.