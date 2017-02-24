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Boeing відкриє перший завод в Європі

24 лютого, 2017 - 16:31

Американський виробник літаків корпорація  Boeing планує відрити свій завод у Європі.

Як повідомляє The Telegraph, завод відкриють у британському місті Шеффілд.

Це буде перший завод компанії в Європі. Його вартість оцінюється в £20 млн ($25 млн), завод буде випускати деталі для найпопулярніших моделей  Boeing  737 і 777.

Спочатку на підприємстві будуть працювати 30 осіб, потім штат будуть розширювати. Очікується, що перші компоненти літаків на новому заводі будуть випущені вже наприкінці 2018 року.

Зараз у Великій Британії у Boeing 2300 співробітників, ніхто з них не зайнятий безпосередньо на виробництві.

Власний випуск деталей для літаків дозволить знизити витрати і краще контролювати якість, вважають в Boeing.

 
              
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