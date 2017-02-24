Boeing відкриє перший завод в Європі

Американський виробник літаків корпорація Boeing планує відрити свій завод у Європі.

Як повідомляє The Telegraph, завод відкриють у британському місті Шеффілд.

Це буде перший завод компанії в Європі. Його вартість оцінюється в £20 млн ($25 млн), завод буде випускати деталі для найпопулярніших моделей Boeing 737 і 777.

Спочатку на підприємстві будуть працювати 30 осіб, потім штат будуть розширювати. Очікується, що перші компоненти літаків на новому заводі будуть випущені вже наприкінці 2018 року.

Зараз у Великій Британії у Boeing 2300 співробітників, ніхто з них не зайнятий безпосередньо на виробництві.

Власний випуск деталей для літаків дозволить знизити витрати і краще контролювати якість, вважають в Boeing.