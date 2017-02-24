Художнику Марчуку повернули усі картини

Народному художнику України Івану Марчуку повернули 101 картину, що він передав для організації виставки в Іспанії, але виставка так і не відбулася, а картини зникли разом з агентом.

Про це інформує радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Апостол, операція "Повернення" тривала чотири дні. Станом на 16:00 23 лютого було повернуто 60 картин, вже через годину художник отримав всі зниклі картини.

Радник міністра також зазначив, що спецоперація вдалася завдяки спільним діям ЗМІ, народних депутатів, громадських діячів та інших. Глава МВС Арсен Аваков брав цю справу на особистий контроль.

Нагадаємо, вчора "День" писав про скандал щодо картин митця.