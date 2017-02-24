Волинська обласна рада виділила 80 тисяч гривень дворічній Мілані Медвецькій на лікування

Напевне потім, коли Мілані, буде, врешті, виконано операцію, котра має порятувати її життя, багато напишуть про те, як рятували її усі: родина, сусіди, мешканці луцького мікрорайону, де живе, чужі люди –у Луцьку, Італії, Чехії... І найбільше рядків тут буде присвячено мамі дівчинки, яка через вроджену ваду вкрай потребує термінової пересадки печінки, і саме мама має стати її донором. І саме мама, Ольга Проніна, зворушила своєю розповіддю про хвору дитину півсвіту, бо півсвіту (але не українська офіційна медицина) вишукує кошти на трансплантацію. Її мають зробити у клініці в Італії,і коштує це щастя аж 115 тисяч євро.

Наразі зібрано вже 85 тисяч євро, і 80 тисяч гривень тут – це внесок Волинської обласної ради. Повідомивши про це, Міланина мама не стримує великої радості: пожертви «капають» гривнями і окремими євриками, а час не жде. Дворічна дівчинка дуже мужньо тримається на цьому світі і за цей світ, але в неї мало часу. Пожертви на операцію Міланці можна переслати на карточку Приватбанку 4149 4978 7311 8899 на ім’я Проніної Ольги, мами.

У Луцьку до порятунку дитини долучаються найрізноманітнішими способами. Діти малюють і продають свої малюнки, хтось жертвує від заробітку на манікюрі, хтось продає борошно і також вділяє кошти дитині, у Празі завдяки друзям Міланчиного тата в одному з казино провели благодійний турнір з покеру і перерахували кілька тисяч євро, жертвують просто хто скільки може, з усього світу.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк