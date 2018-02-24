Українські дзюдоїсти здобули перші місця на турнірі в Німеччині

Українські дзюдоїсти виграли «золото» та «срібло» у першому змагальному дні турніру серії Grand Slam у Дюссельдорфі, повідомляє Федерація Дзюдо України.

Українка Дар’я Білодід, яка виступала у вазі до 48 кілограмів, перемогла суперниць з Іспанії, Румунії та Монголії. За «золото» чинна чемпіонка Європи боролася з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Лондона-2012 Євою Черновіцкі з Угорщини.

Георгій Зантарая програв спортсмену з Японії, однак виграв іншого дзюдоїста з України — Богдана Ядова.

На початку лютого 2018-го українська дзюдоїстка Білодід перемогла на міжнародному турнірі у Парижі.

У минулому році українська 16-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи.