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В’ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, публіцист

Українські дзюдоїсти здобули перші місця на турнірі в Німеччині

24 лютого, 2018 - 10:27
Фото: ukrainejudo.com

Українські дзюдоїсти виграли «золото» та «срібло» у першому змагальному дні турніру серії Grand Slam у Дюссельдорфі, повідомляє Федерація Дзюдо України.

Українка Дар’я Білодід, яка виступала у вазі до 48 кілограмів, перемогла суперниць з Іспанії, Румунії та Монголії. За «золото» чинна чемпіонка Європи боролася з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Лондона-2012 Євою Черновіцкі з Угорщини.

Георгій Зантарая програв спортсмену з Японії, однак виграв іншого дзюдоїста з України — Богдана Ядова.

На початку лютого 2018-го українська дзюдоїстка Білодід перемогла на міжнародному турнірі у Парижі.

У минулому році українська 16-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід стала чемпіонкою Європи.

 

Джерело: День

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