Трамп готує найсильнішу армію в історії США

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписаний ним в п'ятницю бюджет на 2018 фінансовий рік дозволить, серед іншого, відродити американську військову міць.

"У нас буде найсильніша армія в нашій історії", - сказав він в ході виступу в Білому домі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, мати в своєму розпорядженні настільки потужні збройні сили - "це дуже важливо". "Ви тільки подивіться на" гравців "там (на світовій арені - ІФ)", - сказав Трамп.

Президент перерахував ряд положень бюджету, націлених на посилення американської військової міці.

Зокрема, $ 3.8 млрд виділяється на закупівлю 34 кораблів для ВМС США. "За кількістю кораблів зараз ми, напевно, перебуваємо в найгіршому становищі за більш ніж 100 останніх років", - сказав президент. Він підкреслив, що завдяки прийнятому бюджету "ми отримаємо значну кількість вкрай сучасних кораблів".

Крім того, $10,2 млрд буде витрачено на закупівлю 90 винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35, яких Трамп назвав найбільш технологічно просунутими в світі. "Їх складно побачити, і тому складно перемогти. Складно збити літак, якого неможливо побачити", - сказав президент США.

Також $2,9 млрд будуть виділені для покупки 15 літаків-заправників Boeing KC-46. "Літаки-заправники дуже важливі. Вони дозволяють нашим літакам переміщатися в будь-яку точку світу, не здійснюючи посадок для дозаправки", - пояснив Трамп.

За його словами, $1,8 млрд виділено для закупівлі 24 палубних винищувачів-бомбардувальників F/A-28E/F "Super Hornet".

В $1,7 млрд обійдеться покупка для американської армії 10 патрульних протичовнових літаків P-8 "Посейдон". "Вони - неймовірні", - заявив президент.

Бюджет дозволить купити 56 вертольотів UH-60 Black Hawk, ще $1,1 млрд піде на модернізацію 85 основних бойових танків M1 Abrams.

Трамп заявив, що $ 705 млн виділяються на спільні програми з розробки систем ПРО, проведеним США з Ізраїлем та іншими країнами.

"Ми виділяємо багато грошей на ПРО", - сказав президент США, додавши, що "з огляду на те, що відбувається там (в світі), ПРО - важлива для нас річ".

Трамп заявив, що істотні кошти підуть над модернізацію ядерного арсеналу США. "Деякі системи будуть модернізовані, а деякі - зовсім новими", - сказав президент.

"Наш ядерний арсенал буде набагато могутніше, ніж у будь-якій іншій країни. Ніхто не зможе навіть близько підібратися нам за цим показником", - попередив глава Білого дому.