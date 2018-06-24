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Статус учасника бойових дій отримали понад 230 тисяч військових

24 червня, 2018 - 22:26
Фото Reuters

Статус учасника бойових дій вже отримали понад 230 тис. військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.

Про це заявив спікер Міноборони України Олександр Мотузяник, пише Укрінформ.

"На сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали 234 тисячі військовослужбовців і працівників ЗСУ - учасників АТО", - повідомив він.

Також, за інформацією Департаменту кадрової політики МОУ, з початку проведення бойових дій на Донбасі держнагородами України нагороджено 80 тисяч 217 військовослужбовців, заохочувальними відзнаками МОУ - 54 тисячі 555 військовослужбовців і працівників ВСУ- учасників бойових дій.

Нагадаємо, що на Донбасі п'яні бойовики змусили спостерігачів ОБСЄ проїхати замінованою дорогою.

Джерело: Укрінформ

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