У Придністров'ї відмовилися від виведення військ РФ

У так званому Міністерстві закордонних справ невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" відмовилися від виведення військового контингенту Російської Федерації, до якого закликали в резолюції Генеральної Асамблеї ООН про Повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова. Про це повідомляє "МЗС "ПМР".

У заяві зазначається, що "російські військовослужбовці в Придністров'ї виконують виключно завдання щодо забезпечення стійкого миру і безпеки, і ніяких інших збройних сил РФ, крім миротворчих, на території Придністровської Молдавської Республіки немає".

Також в заяві наголошується, що ніякі рішення про зміну формату "миротворчої операції під егідою Росії" не можуть бути прийняті без урахування думки "ПМР". І виведення військ не буде здійснено до остаточного врегулювання взаємовідносин між Придністров'ям і Республікою Молдова.

22 червня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про Повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова.

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп висловив подяку міжнародним партнерам, в тому числі України, за підтримку на Генасамблеї ООН резолюції про виведення російських військ з Придністров'я. Цю резолюцію ООН про виведення військ з Придністров'я розкритикували в МЗС РФ.

Нагадаємо, з 1995 року на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки дислокується об'єднання Збройних сил Російської Федерації. Молдова неодноразово протестувала проти цього.