На західному узбережжі Японії планують розмістити американські комплекси ПРО

Американські комплекси протиракетної оборони (ПРО) Aegis Ashore мають розмістити на західному узбережжі країни. Про таке рішення влади країни повідомляє з посиланням на місцеве видання Asahi Інтерфакс.

За даними видання, Токіо має намір розгорнути ПРО у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна. Міністерство оборони, за даними джерел, звернулося до уряду з проханням збільшити військовий бюджет - вартість такого протиракетного комплексу може обійтися в $ 714 млн.

Раніше в Японії в рамках протиракетної оборони при чергових ядерних випробуваннях Пхеньяна заявили про використання лазерів. Передбачається, що удар по ракеті буде наноситися з борта літаків або кораблів відразу після запуску, щоб її знищити або знешкодити.

Останнє ядерне випробування КНДР відбулося на початку вересня. Влада Пхеньяна заявила про успішне випробування водневої бомби, її вибух спровокував підземні поштовхи магнітудою приблизно 6,0, які зафіксували сейсмічні станції США, Китаю, Південної Кореї і Японії.