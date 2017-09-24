Піротехніки вилучили 440 боєприпасів після пожежі на Донеччині

Піротехнічні підрозділи вилучили 440 вибухонебезпечних предметів на місці пожежі на складі у селі Новоянісоль Донецької області, де сталася детонація боєприпасів, передає прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.

"Станом на 08:00 24 вересня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили 440 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Нікольському районі Донецької області", - сказав він.

Зокрема, за даними ДСНС, у селі Новоянісоль піротехніки виявили та вилучили 8 вибухонебезпечних предметів та на відкритій території поблизу населеного пункту – 432 боєприпаси. За інформацією відомства, завершені роботи з обстеження території населеного пункту.

На теперішній час проводиться обстеження відкритої території за межами с.Новоянісоль. Усього обстежено територію площею 23 га.