У Малі внаслідок вибуху загинуло троє миротворців ООН

На заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, унаслідок якого загинуло троє військовиків, передає Reuters.

Наголошується, що вибух стався вранці в неділю, 24 вересня, в той час, коли автомобільний конвой миротворчої місії ООН у Західній Африці рухався ділянкою дороги між містами Анефіс і Гао.

Вибух забрав життя трьох миротворців, ще п'ятеро військовослужбовців дістали поранення.

У миротворчій місії версію теракту поки не висували.

Нагадаємо, що в Іраку стратили 42 людей, засуджених за тероризм.