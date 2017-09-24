У Малі внаслідок вибуху загинуло троє миротворців ООН

24 вересня, 2017 - 19:01
На заході Малі прогримів вибух на шляху руху конвою миротворців ООН, унаслідок якого загинуло троє військовиків, передає Reuters.
Наголошується, що вибух стався вранці в неділю, 24 вересня, в той час, коли автомобільний конвой миротворчої місії ООН у Західній Африці рухався ділянкою дороги між містами Анефіс і Гао.
Вибух забрав життя трьох миротворців, ще п'ятеро військовослужбовців дістали поранення.
У миротворчій місії версію теракту поки не висували.
Нагадаємо, що в Іраку стратили 42 людей, засуджених за тероризм.
Джерело: День