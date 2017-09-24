У Німеччині на виборах вже проголосували понад 40% виборців

Станом на 14 годину дня за берлінським часом на виборчі дільниці в Німеччині прийшли 41,1% виборців.

Про це заявив федеральний уповноважений по проведенню виборів Дітер Заррайтер, повідомляє Укрінформ.

"На 14 годину явка виборців становила 41,1%", - поінформував журналістів Заррайтер.

На попередніх виборах явка становила 41,4%. Втім, Заррайтер розраховує на те, що після обіду на дільниці прийде більше людей.

При цьому в різних землях картина різна. У більшості з них явка виявилася як раз вищою, ніж на попередніх виборах. Зокрема, у Берліні, де відкриті 1779 виборчих дільниць, до полудня проголосували 27,2% виборців, що на 0,1 відсоткового пункта більше, ніж на попередніх виборах у 2013 році. Про це повідомила голова виборчої комісії столиці ФРН Петра Міхаеліс-Meрцбах.

У столиці голосувала канцлер і кандидат на цю посаду вчетверте Ангела Меркель (Християнсько-демократичний союз) разом із чоловіком Йоахімом Зауером. Від заяв після акту волевиявлення Меркель відмовилася.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у ФРН явка вище, ніж у 2013 році.