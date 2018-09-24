Панама розпочала процедуру скасування реєстрації судна Aquarius

Гуманітарне судно Aquarius, що займається порятунком нелегальних мігрантів у Середземному морі, скоро не матиме панамського прапора.

Про це повідомило в суботу, 22 вересня, на своєму сайті панамське відомство у справах судноплавства, передає dw.

У повідомленні вказується на численні скарги на дії команди судна Aquarius 2 в зв'язку з порушенням міжнародних юридичних процедур, щодо врятованих на морі біженців. Значна частина цих скарг надходить від Італії. Італійці зокрема нарікають на те, що капітан Aquarius 2 відмовляється повертати взятих на борт нелегальних мігрантів в країни їхнього походження.

Aquarius займається порятунком мігрантів в Середземному морі з 2016 року, виконуючи завдання міжнародної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" та організації SOS Méditerranée. Раніше Aquarius плавав у морі під прапором Гібралтару. Однак у серпні цього року Гіблартар позбавив це судно свого прапора, після чого воно деякий час простояло в порту міста Марсель, нагадує агенція новин AFP. З середини вересня рятувальний корабель діє під прапором Панами й під ім'ям Aquqrius 2.

Останнім часом країни Європи дедалі частіше відмовляються приймати у себе врятованих у морі нелегальних мігрантів. Приміром, у червні цього року Aquarius з 600 врятованими на борту шукачами притулку довго не міг ніде пристати, щоб мігранти могли зійти на берег, доки їх не погодилася прийняти Іспанія.