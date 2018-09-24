Реформа децентралізації в Україні справді вражає своїми успіхами, - Мінгареллі

Голова представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі відзначив успішність реформи децентралізації в Україні. Про це Мінгареллі сказав на конференції регіональної та місцевої влади для Східного партнерства (CORLEAP) у Києві.

"Реформа децентралізації в Україні справді вражає своїми успіхами. Завдяки реформі та зусиллям із децентралізації, яка здійснювалася в Україні в останні три роки, можна сказати без жодних сумнівів, що життя мільйонів конкретних українців покращилося", - сказав Мінгареллі.

Посол ЄС в Україні назвав досвід України в питаннях реформи децентралізації "досить цікавим і прикладом для інших країн регіону".