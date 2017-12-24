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В'ячеслав Чорновіл, український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору

Перша в Україні сільська шкільна обсерваторія запрацювала на Тернопільщині

24 грудня, 2017 - 11:37
Фото з facebook.com/decentralizationisdobre

Першу в Україні сільську автоматизовану обсерваторію відкрито у  Байковецькій об'єднаній громаді на Тернопільщині.

Про це повідомляють соціальні мережі.

 «Програма  USAID Ukraine - USAID Україна  #DOBRE  відкрила першу сільську автоматизовану обсерваторію у  Байковецькій об'єднаній громаді. Астрономічним спорядженням оснастили опорну школу в селі Лозова. Завдяки потужному телескопу, планетарію та спеціальному комп'ютерному забезпеченню школярі та дорослі зможуть побачити космос зблизька», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім шкільних занять, астрогурток відвідує 30 дітей з усієї громади. При цьому, приймати у себе охочих дітей тут готові із Тернополя та сусідніх областей.





 
    
Джерело: День
          
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