Перша в Україні сільська шкільна обсерваторія запрацювала на Тернопільщині

Першу в Україні сільську автоматизовану обсерваторію відкрито у Байковецькій об'єднаній громаді на Тернопільщині.

Про це повідомляють соціальні мережі.

«Програма USAID Ukraine - USAID Україна #DOBRE відкрила першу сільську автоматизовану обсерваторію у Байковецькій об'єднаній громаді. Астрономічним спорядженням оснастили опорну школу в селі Лозова. Завдяки потужному телескопу, планетарію та спеціальному комп'ютерному забезпеченню школярі та дорослі зможуть побачити космос зблизька», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім шкільних занять, астрогурток відвідує 30 дітей з усієї громади. При цьому, приймати у себе охочих дітей тут готові із Тернополя та сусідніх областей.