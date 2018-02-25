Глава МЗС Британії розповів про події, що призвели до окупації Криму

Напередодні четвертої річниці незаконної анексії Російською Федерацією українського Криму, у статті, опублікованій в європейських виданнях, міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон розповів про події, що призвели до окупації півострова в лютому 2014 року, передає УНН із посиланням на статтю на сайті британського уряду.

"У ніч проти 22 лютого 2014 року найбільш впливові можновладці Росії зустрілися в Кремлі та вирішили відібрати Крим в України. Пізніше вони намагатимуться прикрити своє рішення видимістю законності, зокрема, інсценують псевдореферендум, але та зустріч між президентом Володимиром Путіним і керівництвом силових структур мала на меті визначити долю народу Криму", — йдеться в статті.

Як зазначив Джонсон, така інформація стала відомою зі слів самого Путіна.

"У документальній стрічці для російського телебачення, що вийшла в ефір у 2015 році, президент описав хід подій. Він вирішив відхопити Крим під час тієї таємної наради в Кремлі за три тижні до псевдореферендуму. Враховуючи розповідь самого Путіна, всі його заяви про необхідність захистити жителів регіону або виконати їхню волю виявилися суцільною брехнею", — зазначив голова британського МЗС.

Після анексії Криму, пише Джонсон, Путін пішов далі, "розпаливши і активно роздуваючи полум’я конфлікту" на сході України.

"У всіх нас є зобов’язання зважено та рішуче виступати проти дій Росії. Це передбачає збереження санкцій, накладених на Росію через анексію Криму, доки регіон залишатиметься під контролем Кремля, а також збереження подальших санкцій до тих пір, доки ігнорується виконання Мінських домовленостей", — йдеться в статті.

Ці заходи впливу покликані показати, що жодна держава не може "безкарно розчленувати території свого сусіда і знехтувати міжнародним правом", пише міністр.

Тим не менш, зазначив він, держави повинні рішуче й цілеспрямовано взаємодіяти з Росією, у той же час прямо й чітко доносити занепокоєння через дії Кремля.

"Як постійні члени Ради безпеки ООН, Велика Британія та Росія також розділяють особливу відповідальність за мир і безпеку. Гаслом наших стосунків з Росією має бути "взаємодій, але обережно", при цьому обидві складові цієї формули повинні виконуватись з однаковою рішучістю. Але ми ніколи не повинні забувати про жахливі наслідки тієї зустрічі пізно вночі у Кремлі", — додав він.

Раніше перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова заявила, що 26 лютого має офіційно стати в Україні Днем опору Криму окупації Російській Федерації.