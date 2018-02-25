Кулеба: Світ не визнає вибори президента РФ у Криму

Постійний представник України при Раді Європи, посол Дмитро Кулеба переконаний, що вибори Президента Російської Федерації в Криму не отримають жодного міжнародного визнання.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Укрінформ.

"За системою української дипломатії вже пішли всі необхідні доручення і, в тому числі, я їх отримав як посол у Страсбурзі щодо наших кроків, які ми маємо вжити, щоб вибори в Криму не були визнані жодною стороною і щоб вони вважалися нелегітимними. За великим рахунком, ми ж стоїмо на порозі появи ще одного нелегітимного президента, тобто Путіна. Як далеко підуть наші партнери у невизнанні результатів цих виборів, я не знаю. Очевидно, це буде вирішувати кожна країна. Я дуже сумніваюся, що вони вирішать не визнавати легітимність Путіна загалом. Але я більш ніж переконаний, що будуть зроблені чіткі наголоси і що вибори в Криму не отримають жодного міжнародного визнання", - сказав Кулеба.

За його словами, таке невизнання буде схожим на політику, яку західний світ імплементував щодо балтійських країн, коли не визнавалась анексія Латвії, Литви та Естонії, але при цьому співробітництво з Радянським Союзом не припинялося.

Водночас Кулеба зазначив, що наразі в Криму спостерігається невдоволення місцевих жителів політикою російської влади.

"Вони перетворили Крим на питання піару. За інформацією, яка є в мене, ситуація в Криму дуже нездорова з точки зору розчарування місцевих жителів діями Росії як влади. Тому Путін відправляється туди (до Криму в день голосування, - ред.). Недарма ж вони вибори перенесли на дату анексії Криму - для того, щоб максимально додати цьому символізму і підкреслити заслугу особисто Володимира Путіна в досягненні цього результату", - пояснив постійний представник України при Раді Європи.