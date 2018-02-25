У Харкові через прорив тепломережі без опалення залишилося 666 будинків

У Харкові через прориви тепломережі в ніч проти 25 лютого без теплопостачання залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Перший порив магістральної труби тепломережі стався 24 лютого близько 15:00 у Немишлянському районі міста, в подальшому відбулися ще 2 повторних пориву - близько 21:00 24 лютого і близько 2:00 25 лютого.

"Без теплопостачання залишилися 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонару). Станом на 7:00 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об'єкта - 129 будинків, 7 дитячих садків, 5 лікувальних закладів та 3 школи", - йдеться в повідомленні.

До ремонтних робіт залучено аварійні бригади КП "Харківські теплові мережі" і "Жилкомсервіс".

Причиною аварії називають тривалу експлуатацію тепломережі. Зазначається, що 22 лютого в Харкові без теплопостачання через порив на тепломережі залишились понад 400 житлових будинків у Київському та Шевченківському районах міста.

Зазначається, що влада була змушена призупинити заняття в школах.