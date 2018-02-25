У Стамбулі пікетували консульство РФ через окупацію Криму

У Стамбулі в неділю, 25 лютого, відбувся протестний пікет: жителі міста і представники кримськотатарської діаспори з різних міст і провінцій Туреччини, США, Румунії висловили своє невдоволення російською анексією Криму.

Учасники акції поклали чорний вінок біля будівлі консульства Росії в Стамбулі, як символ протесту й незгоди, повідомляє Крим.Реалії.

Цей жест став традиційним для кримськотатарської діаспори Туреччини з моменту російської окупації Криму 2014 року.

Під час мітингу учасники акції скандували: "Фашистська Росія, геть із Криму", "Крим стане кладовищем для окупантів", "Крим був і залишиться тюркським", "Кримські татари – справжні господарі Криму".

До протестувальників приєдналися представники української, азербайджанської діаспори та прихильники Народної Націоналістичної партії Туреччини, які називають себе "сірими вовками".

"Я сьогодні прийшла, щоб підтримати наших братів – татар. Крим – це Україна. Ми – одна держава. Ми – одна країна. Ми – один народ. Ми, як українська діаспора Стамбула, дуже уважно слідкуємо за всім, що відбувається в Україні й у Криму. Ми знаємо, що в Криму триває геноцид кримських татар. Знаємо, які безчинства творить російська влада в Криму", – сказала представник української діаспори Стамбула Ольга Коваленко.

Акція об'єднала людей різного віку: літні жителі міста нарівні з молоддю тримали прапори і скандували гасла. Пікет тривав близько години, після зачитали резолюцію про те, що кримськотатарська діаспора Туреччини не визнає окупації Криму й вимагає від Росії негайного звільнення півострова й повернення Криму до складу України.

"Ми хочемо донести свій голос усьому світу, а також нагадати громадянам Туреччини про несправедливість, яку було скоєно чотири роки тому щодо кримських татар. Вірю, що протягом кількох найближчих років Крим буде звільнений", – сказав глава кримськотатарської спільноти Стамбула Джелял Ічтен.

Посольство України в Туреччині спільно з Генеральним центром кримських тюрків Туреччини провели свої заходи, приурочені до четвертої річниці окупації Росією Криму.