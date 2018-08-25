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Папа Римський вперше за 39 років відвідав Ірландію

25 серпня, 2018 - 14:24
Фото: Reuters

Папа Римський Франциск здійснив свій перший за 39 років візит до Ірландії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Папа Франциск прибув до Ірландії в суботу для першого за 39 років візиту в країну", - йдеться у повідомленні.

Планується, що Папа Франциск зустрінеться з жертвами сексуальних домагань з боку священиків в Ірландії, де відкривається 9 Всесвітня зустріч сімей — традиційний форум Римсько-католицької церкви.

Офіційна церемонія привітання відбудеться в президентському палаці, куди Папа від’їде відразу після прильоту, та буде поєднана з візитом ввічливості до глави держави Майкла Гіггінса, зазначає Vatican News.

Ірландія стане 36 країною, яку Папа Франциск відвідає від початку свого понтифікату.

Як відомо, він востаннє відвідував Ірландію в 1979 році.

Джерело: День

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