Депутату Довгому вручили підозру

У прокуратурі міста Києва 22 вересня вручили підозру народному депутату Олесю Довгому (група "Воля народу").

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі столичної прокуратури.

"Підозру вручено у п'ятницю", - сказали у прес-службі прокуратури.

У відомстві пообіцяли оприлюднити подробиці пізніше.

22 вересня речниця ГПУ повідомила, що Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру народному депутату Олесю Довгому.

11 липня Верховна Рада підтримала подання Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого.

Депутата підозрюють у зловживанні службовими обов'язками, скоєному в співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду - заказника Жуків острів загальною площею 44,25 га.