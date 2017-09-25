Канада близька до ухвалення рішення про військову допомогу Україні, - Муженко

Влада Канади дуже близька до прийняття політичного рішення щодо військової допомоги Україні. Таку заяву за результатами свого візиту до Канади зробив начальник Генерального штабу України Віктор Муженко, передає Укрінформ.

«Те, що нам потрібно, потребує відповідних політичних рішень. Це питання висить у повітрі, і ми сподіваємося, що найближчим часом воно має спуститися на землю і матеріалізуватися», - сказав Муженко, відповідаючи на запитання про канадську військово-матеріальну допомогу Україні.

За його словами, це питання було ним порушено під час зустрічі із начальником Штабу оборони Канади генералом Джонатаном Венсом. «У мене була двостороння зустріч із начальником Штабу оборони Канади, під час якої ми проговорили питання надання Канадою допомоги по всіх напрямках, у тому числі і стосовно психологічної реабілітації та збільшення кількості канадських військовослужбовців, які проводять в Україні тренінг із цієї проблеми», - зазначив Муженко.

Він додав, що Канада взяла час на опрацювання запитів України. «Ми запропонували певні напрямки співпраці, вони їх опрацюють і скажуть, на яку кількість людей зможуть збільшити свою місію в Україні. Ми також домовилися із тих питань, які стосуються підняття спроможностей ЗСУ», - наголосив Муженко.

Канада стала однією із перших держав світу, що надала Збройним силам України матеріальну допомогу на початку протистояння із Росією. Однак з часу приходу до влади Ліберальної партії на чолі із Джастіном Трюдо країна повністю припинила поставки військового приладдя та супутникових зображень до України.