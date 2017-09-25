На пляжах Литви випробують робота-рятувальника

Литовські рятувальні служби повідомили, що весною наступного року планується привезти у Литву і випробувати робота-рятувальника. Сьогодні такого типу різноманітних приладів, що рятують людське життя, є кілька, а ціни коливаються від 8 до 10 тисяч доларів, інформує Польське радіо.

Керівник рятувальників на Куршській косі у Нярінзі Ґінтарас Куприс каже, що робота-рятувальника хотів би випробувати наступного сезону. Роботи здебільшого мають силовий привід, подібний до водних скутерів, але без лопаток, які можуть виявитися небезпечними.

Роботи можуть плавати зі швидкістю 35 кілометрів на годину, а складні погодні умови не є для них перешкодою, завдяки чому вони можуть прибути до потопаючого швидше, ніж звичайний рятувальник. Якщо робот виправдає сподівання, то не виключено, що його куплять.