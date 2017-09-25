Президент підписав закон про освіту

Президент Петро Порошенко підписав закон України №2145-VІІІ "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року. Про це повідомляє прес-центр Глави держави.

"Ухвалення цього закону дозволить провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти та конкурентоспроможність молодого покоління на ринку праці. Він забезпечить реальні кроки до включення України до європейського освітнього простору", – йдеться у повідомленні.

Порошенко назвав освітню реформу однією з найголовніших.

Президент особливо наголосив, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі. Закон забезпечує рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар'єри в Україні.

В той же час глава держави підкреслив важливість неухильного дотримання при здобутті освіти гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України.

"Україна демонструвала й надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами і є взірцем для сусідніх країн", – наголосив Порошенко.

Президент також звернувся до Міністерства закордонних справ та Міністерства освіти – провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.

Нагадаємо, 5 вересня депутати ввели 12-річку для школярів, зарплату для освітян у розмірі трьох мінімальних зарплат (станом на зараз це 9 600 грн), а також поступове підвищення виплат.

Найбільш дискусійною нормою стала стаття про мову навчання представників нацменшин і корінних народів України. Закон забороняє існування шкіл з викладанням мовами національних меншин і корінних народів, залишаючи лише можливість створювати класи в україномовних школах, де навчання вестимуть мовою нацменшини поряд з державною мовою.

Вивчення мови корінного народу або нацменшини гарантується в школах або через національні культурні товариства. У вишах за бажанням учнів створюються умови для вивчення мови нацменшини як окремої дисципліни.

Виключення із загального правила становлять школярі з числа нацменшин, які почали навчатися до 1 вересня 2018 року. До 1 вересня 2020 року вони зможуть вчитися за колишніми правилами, потім поступово збільшуватиметься кількість предметів, які викладають українською.