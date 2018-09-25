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МОН хоче створити умови для навчання дітей у лікарнях

25 вересня, 2018 - 18:55
ФОТО ГО «ЩАСЛИВІ ДІТИ»

Міністерство освіти та науки винесло на громадське обговорення наказ про затвердження положення про організацію навчання дітей у лікарнях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Проектом наказу передбачено створення умов, що дозволять дітям, які потребують стаціонарного лікування, здобувати загальну середню освіту у спеціально створених класах безпосередньо у лікарнях. Тепер діти в лікарнях матимуть однакову з однолітками можливість навчатися і розвивати необхідні для життя компетентності, а також легко адаптуватимуться після одужання до освітнього процесу у школі", - йдеться у повідомленні.

Проект наказу «Про затвердження Положення про особливості організації очної форми здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров'я» був розроблений спільно Міністерством освіти та науки та Міністерством охорони здоров'я України.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються до 22 жовтня.

Джерело: День

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